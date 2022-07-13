Путін вирішив непогано прилаштувати свою донечку: яка посада їй перепала

Диктатори зазвичай наживаються на всьому і просувають своїх дітей на посади у політиці, путін не став винятком.

Дочка президента росії володимира путіна є генеральним директором фонду "Національний інтелектуальний розвиток". Але такої посади виявилося замало для Катерини Тихонової. Тому коханий татко-диктатор вирішив непогано прилаштувати свою доньку. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, наразі Катерина Тихонова стала ще й співголовою координаційної ради з імпортозаміщення при Російському союзі промисловців та підприємців.

Такий орган було створено, щоб координувати діяльність РСПП з питань імпортозаміщення. Бажають узагальнювати нібито успішні практики заміщення імпортного обладнання. Більше того, навіть є плани створити цифрові сервіси для підтримки імпортозаміщення та сформувати відповідні закони. Як це все збираються втілювати за умов санкцій – невідомо.

Варто зазначити, що тиск санкцій проти росії продовжує посилюватися. Незабаром державу-агресорку може сколихнути новий пакет обмежень, покликаний продовжувати його ослаблення. Це може бути вже сьомий пакет, або додаток до шостого.