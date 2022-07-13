Окупанти шоковані «ювелірною» точністю мінометників та артилеристів ЗСУ – перехоплення СБУ

Російські окупанти дуже здивовані майстерністю і точністю пострілів українських мінометників та артилеристів. Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови російського загарбника зі своїм другом, опубліковане СБУ .

В СБУ уточнили, що перехопили розмову командира російської розвідроти. Він скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.

«Они (українські захисники – ред.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х#йню там», – констатував окупант.

Також він здивований майстерністю та «ювелірною» точністю ЗСУ: «У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п#здец. Они пристреленные…»