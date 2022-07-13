РФ не досягла мети щодо окупації України і готується до приєднання захоплених територій – ГУР МОУ

РФ не змогла досягти своєї головної мети – окупації України – і готується до приєднання вже захоплених територій, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибицький. Він також висловився щодо того, коли в РФ можуть оголосити мобілізацію.

«Стратегічна мета Росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. По друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ , і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до Російської Федерації – в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день голосування», – процитували Скибицького у пресслужбі ГУР.

За його словами, ті заходи, які країна-агресорка проводить в Донецькій, Херсонській та Луганській областях, свідчать про планомірну підготовку до так званих «референдумів». Також Скибицький додав, що зараз в РФ готують законодавчі ініціативи, які передбачають спрощення процедури отримання громадянства, стосуються інтеграції си приєднання територій до РФ тощо.

Стосовно загальної мобілізації в РФ , Вадим Скібіцький відзначив, що вона може бути оголошена тоді, коли буде оголошена війна.

«Путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану «спеціальну воєнну операцію» і не хоче визнати, що це повномасштабна війна. І не тільки на території Луганської та Донецької областей, як він говорив, а це повномасштабна війна проти української держави, проти українського народу», – підсумував представник воєнної розвідки України.