Окупанти масово спалюють в Україні поля з урожаєм: фото пожежі на Донбасі

Рашисти роблять все можливе для розвитку геноциду в Україні - виганяють українців із рідних земель під загрозою ракетних обстрілів, вбивають, вивозять запаси продовольства та спалюють пшеничні поля, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Report.

Так, внаслідок артобстрілів російськими бойовиками було знищено безліч зернових полів на території сіл Авдіївського району Донецької області.

За словами власника ділянки площею 50 гектарів у селі Умань Авдіївського району, поле, розмір якого 100 га, спалахнуло внаслідок артилерійського обстрілу російської армії та сил сепаратистів, дислокованих за три кілометри. На жаль, вогонь загасити не вдалось.

Він додав, що в області, крім його ділянки, вогнем знищили зернові поля ще кількох фермерів, які цього року залишилися без урожаю.