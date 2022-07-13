Глава МЗС Німеччини вважає, що наразі не існує шансів вести будь-які переговори з РФ

Бербок дала зрозуміти, що не збирається закликати Україну до припинення вогню та до мирних переговорів, інформує ZN.ua.

Глава МЗС Німеччини вважає, що наразі не існує шансів вести будь-які переговори з РФ
© Annalena Baerbock/Facebook

Неможливо вести переговори з тим, хто не готовий навіть домовитися з Червоним Хрестом про гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів, наразі не існує жодної можливості вести будь-які переговори з Росією, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю журналу Stern.

«Про що можна вести переговори з тим, хто не готовий навіть домовитися з Міжнародним комітетом Червоного Хреста щодо створення гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення», - пояснила Бербок.

Глава МЗС Німеччини відкинула заклики до негайного припинення вогню та проведення переговорів, з якими виступила група німецьких інтелектуалів та знаменитостей у відкритому листі «Перемир'я зараз».

«На місці українців я сприйняла б цей лист як наївний, збиваючий з пантелику, зарозумілий. Яке право має міністр закордонних справ саме Німеччини вирішувати за Україну, яку частину своєї території вона має віддати, скільки мільйонів її громадян мають підкоритись російському пануванню», - додала Бербок.

Також глава МЗС Німеччини заявила, що з початку війни Росії проти України у ??неї не було прямих контактів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

«Мені хотілося б сказати: "Ну, давай, Сергію, домовлятимемося про мир", але сумніваюся, що у Лаврова все ще є подібні повноваження від російської влади. Яку роль відіграє сьогодні у цих питаннях російський міністр закордонних справ, невідомо», - сказала Бербок.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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