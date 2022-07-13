Україна за два кроки до угоди з Росією про "зерновий коридор" — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що домовленість щодо експорту нашого зерна на фінальній стадії. Останнє питання стосується розв'язання безпекових питань, пов'язаних з позицією РФ . Про це він розповів під час інтерв'ю El Pais .

"Ми знаходимося на фінальній стадії, і тепер все залежить від Росії. Якщо вони дійсно цього хочуть, експорт зерна почнеться найближчим часом. Якщо вони використовують його для продовження своїх голодних ігор, вони будуть продовжувати наполягати на важливості переговорів", - підкреслив міністр.

Кулеба зауважив, що Україна готова експортувати своє зерно, тоді як незацікавлена в цьому саме Росія.

"Ми знаходимося в одному човні з країнами, які відчайдушно потребують того, щоб ми відправляли їм наше зерно, тому що ми так само відчайдушно потребуємо його експорті, - додав міністр. - Я бачу лише одну можливу причину: вони хочуть показати країнам Африки та Азії, що хочуть врятувати їх від нестачі продовольства. Але це правда, Росія не зацікавлена в тому, щоб Україна експортувала, бо вони знають, що якщо ми експортуватимемо, ми отримуватимемо доходи з міжнародних ринків, і це зробить нас сильнішими".