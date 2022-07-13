Окупанти завдали сильних ударів по Краматорську та Костянтинівці: фото та відео

Російська армія 12 липня провела безуспішні наступи на північ від Слов'янська і на схід від Сіверська, а рано вранці в середу, 13 липня, російські окупанти вдарили ракетами по мирних містах Донецької області - Краматорську та Костянтинівці.

Як повідомили в Telegram-каналі "Я люблю Краматорськ", спочатку було чути два гучні вибухи, потім незабаром пролунав ще один, трохи слабший, інформує Апостроф .

Ймовірно, частково з метою відпрацювали кошти ППО, проте це не змогло захистити інфраструктуру міст повністю.

Куди саме був приліт ракети у Краматорську, не повідомляється. Однак у небо здійнявся потужний стовп диму.

, за попередньою інформацією, удар припав по будівлі школи №3. Судячи з фото, руйнації значні.

Як повідомляв "Апостроф", станом на ранок 13 липня рятувальники витягли з-під завалів п'ятиповерхівки в Часовому Яру, яка зазнала російського ракетного удару, тіла 46 загиблих.