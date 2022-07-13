В Маріуполі окупанти розпочали чергову хвилю прихованої мобілізації — радник мера

Загарбники тепер намагаються вербувати людей через пропозиції працювати пожежними інспекторами, інформує ZN.ua.

В Маріуполі окупанти розпочали чергову хвилю прихованої мобілізації — радник мера
© t.me/polkazov

У тимчасово окупованому Маріуполі розпочалася чергова хвиля прихованої мобілізації. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, загарбники тепер намагаються вербувати людей через масові пропозиції працювати пожежними інспекторами.

«Набирають людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи. Наші люди задля перевірки звернулись щодо “працевлаштування”. Повідомляють, що в разі згоди будуть направлені до м. Донецьк на “тренування та навчання” на кілька місяців, оскільки досвіду немає», - зазначає Андрющенко.

Радник мера додав, що це цілком співпадає з попередніми інсайдами про план прихованої мобілізації в Маріуполі.

«Власне цікава і посада - інспектор з нагляду, враховуючи що наглядати за пожежною безпекою в Маріуполі ніде», - уточнив Андрющенко.

Радник мера закликав жителів міста уникати будь-якого працевлаштування, що передбачає форму та «присягу» незаконному збройному формуванню «ДНР».

«Це прямий шлях в окопи», - заявив Андрющенко.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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