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2022-07-13
Ракетний удар по Часовому Яру: відомо про 46 загиблих
Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram
Вночі з-під завалів зруйнованого росіянами будинку в Часовому Яру рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого,
«Станом на 08:00 13 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 46 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів дев’ять осіб, проведено розчищення та розбір понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку», – йдеться у повідомленні.
Вказано, що роботи на місці трагедії тривають.
Юлія Москаленко, ZN.ua