Ракетний удар по Часовому Яру: відомо про 46 загиблих

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

Ракетний удар по Часовому Яру: відомо про 46 загиблих
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram

Вночі з-під завалів зруйнованого росіянами будинку в Часовому Яру рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого, повідомили в ДСНС Донецької області. Станом на ранок 13 липня загалом відомо про 46 загиблих.

«Станом на 08:00 13 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 46 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів дев’ять осіб, проведено розчищення та розбір понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що роботи на місці трагедії тривають.





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