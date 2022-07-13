У Повітряних силах повідомили, скільки ударів завдала українська авіація по позиціям загарбників за час повномасштабної війни

Повітряні сили успішно ліквідують скупчення російських окупантів та ворожі склади боєприпасів, інформує ZN.ua.

У Повітряних силах повідомили, скільки ударів завдала українська авіація по позиціям загарбників за час повномасштабної війни
© Facebook/Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення Росії українська авіація завдала по позиціям окупантів близько 1700 ударів. Про це повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії, ударна авіація Повітряних Сил завдала 1700 групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ», – сказано у повідомленні.

Українська авіація за останні декілька тижнів активізувалася і знищила низку ворожих складів з боєприпасами. Особливо успішно Повітряні сили діють на півдні, де майже щоденно завдають втрат противнику. Зокрема, нещодавно за участі штурмовиків ЗСУ на Херсонщині та Миколаївщині було знищено 194 окупантів, 42 одиниці їхньої техніки та три збройних склади.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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