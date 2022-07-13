"Зніматиме зі зберігання радянське": експерт розповів, на скільки росії вистачить ресурсів

Росія має можливість продовжувати воювати стільки, скільки цього вимагатиме кремлівський диктатор.

Про ресурси, які може використати ворог, розповів в ефірі ТСН військовий експерт Олег Жданов. Він підкреслив, що у Росії залишаються величезні запаси озброєння, навіть якщо йдеться про старі, ще радянські танки.

«РФ поки зніматиме зі зберігання старе радянське озброєння і продовжуватимуть воювати. Серед 140 млн. населення завжди знайдеться 100 тис. – менше 1% – для того, щоб взяти участь у війні», - наголосив експерт.

Він зазначив, що Україна з запасами озброєння все набагато гірша – зараз наша країна покладається виключно на постачання із Заходу. Втім, експерт вважає, що партнери продовжуватимуть допомагати Україні, а готовність нашої країни воювати, скільки буде потрібно, залежатиме лише від нас самих.

«Наші власні запаси вже скінчилися. Сьогодні ми воюємо на запасах Заходу – тих країн, які підтримують нас. Якщо Захід не захоче програти в цій війні і не отримати нового Гітлера в образі путіна, то вони нам допомагатимуть стільки, скільки потрібно для того, щоб ми вистояли та перемогли. Вони поставили у цій війні на нас. Ставку вже змінити неможливо, не програвши самим», - наголосив Жданов.