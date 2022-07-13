Понад 1000 тонн боєкомплектів до РСЗВ та 50 машин з пальним: Хлань про втрати росіян у Новій Каховці

«Орки почали розміщувати свої склади подалі від лінії фронту і вони думали, що розміщення у Новій Каховці безпечне. Але це виявилося зовсім не так»

Понад 1000 тонн боєкомплектів до РСЗВ та 50 машин з пальним: Хлань про втрати росіян у Новій Каховці
© Соцмережі

Удар ЗСУ по складу боєприпасів окупантів у Новій Каховці Херсонської області виявився дуже результативним. За словами радника голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергія Хланя, росіяни втратили дуже багато боєкомплектів до РСЗВ та багато палива. Про це він сказав в ефірі каналу FREEДОМ.

«Вчора був чудовий день, який закінчився такими феєрверками, які спостерігалися навіть із космосу, – сказав Сергій Хлань. – На складах у Новій Каховці, які детонували практично до ранку та займання там були до обіду сьогоднішнього дня, за попередніми даними, було розміщено понад 1000 тонн боєкомплектів до РСЗВ і понад 50 машин з паливом були знищені та плюс особовий склад».

Він назвав це дуже успішною операцією. «Орки почали розміщувати свої склади подалі від лінії фронту, і вони думали, що розміщення у Новій Каховці безпечне. Але це виявилося зовсім не так», – додав радник голови Херсонської ОВА.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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