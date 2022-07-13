Польща віддасть Україні 232 танки PT-91, коли отримає на заміну танки Abrams від США — польський аналітик

За словами місцевого експерта, польська влада вже найближчим часом може передати військову техніку Україні, інформує ZN.ua.

Польща віддасть Україні 232 танки PT-91, коли отримає на заміну танки Abrams від США — польський аналітик

Польща надішле Україні більше двох сотень танків РТ-91 після того, як отримає від США триста танків Abrams. Про це повідомляє польський аналітик Ярослав Вольський у Twitter.

За інформацією експерта, незабаром Польща отримає від Сполучених Штатів 300 вживаних танків Abrams. Це стане частиною угоди, за якою країна до цього замовила 250 нових Abrams M1A2 SEPv3. Вольський пише, що польська влада вже погодила списання і відправку своїх PT-91 до України. Загалом на потреби ЗСУ може бути надано 232 танки.

На даний момент модель PT-91 – основний бойовий танк польської армії, який створено на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1. Перші зразки PT-91 були виготовлені в 1993 році. Базовий варіант серійно випускався з 1995 по 2002 роки.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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