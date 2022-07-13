Секретар РНБО обіцяє покарати винних у знищенні матеріалів кримінальних проваджень в перші дні війни

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив про необхідність з'ясувати підстави, на яких Державне бюро розслідувань у перші дні повномасштабного вторгнення Росії знищило матеріали важливих кримінальних проваджень. Про це він заявив в ефірі Української служби Радіо Свобода.

«Покарання буде невідворотним. Ті люди, які знищували ці документи, треба буде розбиратися, чому вони це робили, хто їм давав вказівку, де були знищені ці документи. Одна справа, якщо це було на території Києва, коли справді були спекотні дні — 24-25 лютого. Інша справа, якщо це відбувалося поза столицею. Тому потрібно розбиратися, на підставі чого все це було», - сказав Данилов.

Нагадаємо, 8 липня журналістка Ірина Ромалійська та активіст Сергій Стерненко незалежно один від одного оприлюднили інформацію щодо знищення матеріалів особливо важливих справ. Інформацію обом підтвердили джерела у правоохоронних органах.