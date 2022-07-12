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2022-07-12
Лукашенко звільнив відповідального за мобілізацію генерала
Він зарахований до розпорядження міністра оборони.
© Сайт Президента Республики Беларусь
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про звільнення генерал-майора, відповідального за проведення мобілізації.
"Генерал-майора Олександра Шкіренка звільнено з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил і зараховано в розпорядження міністра оборони", передає
Як повідомлялося, білоруські спецназівці закликали диктатора Лукашенка не втягувати їх у війну, розв'язану Москвою проти України.
9 липня Генштаб України повідомляв, що наразі зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі.
Оксана Лебедина, ZN.ua