Президент відповів на петицію про заборону очного навчання з 1 вересня

Зеленський доручив опрацювати викладені у петиції рекомендації, інформує ZN.ua.

Президент відповів на петицію про заборону очного навчання з 1 вересня
© unsplash/benmullins

Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання під час війни, яка набрала понад 26 тисяч голосів.

Президент зазначив, що навчальні заклади разом із військовими адміністраціями самі обиратимуть форму організації початку навчального року залежно від ситуації.

Також гарант звернувся до прем'єр-міністра з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення.

Як повідомлялося, 8 червня на сайті Офісу президента було подано петицію про заборону очного навчання в школах до закінчення військового стану. Як аргумент автор петиції вказує на те, що в багатьох школах сконструйовано вузькі прольоти та сходи, що заважатимуть евакуації дітей у бомбосховища під час тривоги. До того ж емоційний стан після повітряної тривоги не сприятиме навчанню. У дитсадках один вихователь на групу із 15 дітей фізично не зможе зібрати всіх дітей та відвести до бомбосховища. Матеріальний стан багатьох батьків в умовах війни не дозволяє забезпечити чадо необхідним канцелярським приладдям і книгами.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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