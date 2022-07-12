Валерій Карбалевич пояснив, навіщо Лукашенку мілітаристські ігри на кордоні

Валерій Карбалевич пояснив, навіщо Лукашенку мілітаристські ігри на кордоні

Білоруський політолог Валерій Карбалевич заявив, що метою всіх дій Лукашенка на білорусько-українському кордоні є нейтралізація можливості реальної участі у війні.

Про це повідомляє на каналі «Утро Февраля».

Як зазначає експерт, питання щодо участі Збройних сил Білорусі у російсько-українській війні обговорюється рівно з моменту початку війни, з 24 лютого. За цей час, по суті, наголошує він, мало що змінилося: якась суєта на білорусько-українському кордоні, нескінченні навчання, приведення в стан бойової готовності, мобілізація призовників та територіальної оборони, войовнича риторика Лукашенка – цим усе обмежується.

«Я думаю, що цією войовничою риторикою та цими мілітаристськими іграми на кордоні Лукашенко намагається компенсувати чи нейтралізувати можливість реальної участі Білоруських збройних сил у війні. Тобто це якась компенсація, це заміна реальної війни», - розмірковує Валерій Карбалевич.

Також він зазначає, що такі мілітаристські дії Лукашенка на кордоні виконують кілька функцій. По-перше, пояснює політолог, це відтягує частину Збройних сил України з Донбасу, по-друге, так Лукашенко показує путіну свою підтримку, але наголошує, що більшого від нього вимагати не треба.

За словами експерта, є ще один важливий аспект, на який звертають не так багато уваги – це білоруські добровольці, які воюють на боці України. Як розповідає Валерій Карбалевич, полк Калиновського вже заявляв про бажання після перемоги України звільнити Білорусь від Лукашенка.


user, politeka.net





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