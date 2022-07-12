Стало відомо, скільки росіян намагаються приїхати до України за візою: у МЗС видали подробиці

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Станом на 11 липня десятеро росіян звернулися за візами на в'їзд до України.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Він додав, що за перший тиждень функціонування візового режиму консули не отримали жодного звернення щодо подання документів на візу від громадян РФ.

"За другий тиждень з’явилося десять візових анкет. Станом на 11 липня 10 громадян Росії звернулися за українськими візами, надавши відповідні документи. Ми говоримо про 6 короткострокових віз. Це люди, які мають бажання відвідати Україну з приватною метою, а такСож чотири довгострокові візи — на возз’єднання з родиною", — повідомив Ніколенко.

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За словами дипломата, усі росіяни подавалися через українські дипустанови за кордоном, оскільки в Росії поки що податися не можна на, бо відповідні центри ще не запрацювали. Ніколенко зазанчив, що люди подавалися в 4 країнах: Німеччині, Польщі, Киргизстані та Угорщині.

Дипломат розповів, що розглядати документи і виносити рішення щодо надання віз відбуватиметься довше 10 днів, але скільки точно займе цей процес наразі неясно.


Алексей Ионов, politeka.net





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