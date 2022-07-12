Кремль провів таємне соцопитування про підтримку війни: скільки росіян насправді "за"

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Закрите опитування показало, що більшість росіян підтримують війну проти України.

Про те, що в його розпорядженні з'явилися результати відповідного соціологічного дослідження, повідомляє видання «Медуза» . За даними журналістів, наприкінці червня ВЦВГД провів у Росії закрите опитування на замовлення адміністрації президента Росії.

Учасникам опитування пропонували відповісти на таке запитання: «Одні кажуть, що бойові дії в Україні потрібно зупинити якнайшвидше. Інші вважають, що бойові дії зараз не слід зупиняти. Яка думка вам ближча — перша чи друга?».

Кремль, Росія, Червона площа

Як повідомляється, більшість респондентів (57%) заявили, що війну треба продовжувати. За припинення бойових дій «якнайшвидше» виступили 30% учасників опитування. Ще 13% важко відповісти.

За підсумками опитування можна помітити, що найактивніше війну в Україні підтримують представники старших вікових груп. Так, серед росіян старше 60 років війну підтримують 72%, а у віковій групі 18-24 роки – лише 19%.

Повідомляється також, що Кремль просив ВЦВГД відстежити залежність підтримки продовження війни та медіаспоживання людей. Так, серед активних користувачів інтернету прихильників війни виявилося 35%, а противників -47%. У свою чергу серед глядачів телебачення за продовження війни виступає 68% опитаних, а проти – 22%.

кордон з Росією

Соціолог Григорій Юдін у коментарі журналістам зазначив, що такі результати опитування передбачувані.

«Це війна старих та силовиків, які хочуть замкнути країну в минулому», - заявив він.


Дарья Волкова, politeka.net





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