WSJ: Україна ризикує перетворитися на фронт в дусі Першої світової війни

Лідери НАТО минулого місяця почали просувати нове гасло для України: «Підтримувати стільки, скільки знадобиться». Коли репортер попросив президента Джо Байдена пояснити, що це означає, він відповів: «Стільки, скільки знадобиться, щоб Росія насправді не змогла перемогти Україну і вийти за її межі». Тут варто зауважити, що лідер США ні слова не сказав про українську перемогу.

Західна стратегія полягає в тому, щоб давати Києву достатню військову допомогу, щоб він міг захищатися від російського наступу, а також боротися з впевненістю Владіміра Путіна в його здатності перемогти на полі битви або дочекатися, коли в НАТО закінчиться пальне, пшениця і терпіння. Вірогідним результатом цього стане затяжний і кривавий глухий кут, який буде нагадувати Західний фронт у 1915 році. Про це в статті для Wall Street Journal пише бригадний генерал Армії США у відставці Марк Кімміт, який в 2008-2009 роках обіймав посаду помічника Держсекретаря з військово-політичних справ.