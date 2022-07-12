У Туреччині відбудеться чотиристороння зустріч щодо експорту зерна з України – МЗС

На середу, 13 липня, у місті Стамбулі заплановане проведення чотиристоронньої зустрічі за участі експертів України, Туреччини, Росії та ООН . Сторони збираються обговорити функціонування морських коридорів для транспортування українських зернових. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі Суспільному .

"Україна виступає за те, щоб питання розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН . У цьому контексті ми вдячні генсекретарю Антоніу Гутеррішу за активні зусилля із пошуку рішення, яке гарантуватиме безпеку південних регіонів нашої держави”, – сказав Ніколенко.

Він наголосив, що ключовим у позиції української сторони буде залишатися питання безпеки.