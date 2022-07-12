У Туреччині відбудеться чотиристороння зустріч щодо експорту зерна з України – МЗС
Переговори пройдуть під егідою ООН.
На середу, 13 липня, у місті Стамбулі заплановане проведення чотиристоронньої зустрічі за участі експертів України, Туреччини, Росії та ООН. Сторони збираються обговорити функціонування морських коридорів для транспортування українських зернових. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі
"Україна виступає за те, щоб питання розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН. У цьому контексті ми вдячні генсекретарю Антоніу Гутеррішу за активні зусилля із пошуку рішення, яке гарантуватиме безпеку південних регіонів нашої держави”, – сказав Ніколенко.
Він наголосив, що ключовим у позиції української сторони буде залишатися питання безпеки.
Про організацію чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі