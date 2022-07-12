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2022-07-12
Зеленський призначив спецпредставника України з Близького Сходу та Африки
Новим послом став Максим Субх.
© Сайт президента України
Володимир Зеленський призначив Максима Субха спеціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки. Відповідний Указ президента розміщено на
«Призначити Субха Максима Алійовича спеціальним представником України по Близькому Сходу та Африці», - йдеться в указі.
Головним завданням спецпредставника стане розширення дипломатичної взаємодії між Україною та країнами Африки.
З 2018 по 2022 рік Максим Субх був надзвичайним та Повноважним Послом України в Алжирі.
Нагадаємо, що 9 липня Зеленський своїми указами звільнив низку послів України. Серед них український дипломат у Німеччині Андрій Мельник.
Микита Ткаченко, ZN.ua