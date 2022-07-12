Одна із заборонених проросійських партій вимагає відновлення в суді

Верховний суд надав десятиденний строк партії “Соціалісти”, аби усунути недоліки в апеляційній скарзі, йдеться в ухвалі суду від 6 липня. Як зазначає “Рух Чесно”, партія подала апеляцію на початку липня.

Згідно з інформацією, яка випливає із ухвали Верховного суду, у своїй апеляційній скарзі “Соціалісти” вимагають скасувати ухвалу про забезпечення позову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 травня 2022 року та рішення цього ж суду про заборону партії від 13 червня.

На оскарження ухвали партія мала десять днів, але направила апеляційну скаргу 1 липня без зазначення причин пропуску строку та клопотання про його поновлення. Також “у скарзі не наведено обґрунтувань, у чому полягає неправильність чи неповнота дослідження доказів і встановлення обставин у справі”.

Що стосується рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, то відповідно до нього керівник партії “Соціалісти” Євген Анопрієнко “здійснює діяльність в інтересах функціонера антиукраїнського, так званого “Комітету спасіння України” (діяльність координується урядом Російської Федерації), ексглави Адміністрації президента України А. Клюєва (перебуває на території Російської Федерації)”. Доказина підтвердження цього факту в рішенні відсутні.

Крім цього, з посиланням на сторінку партії в соцмережі Facebook вказано, що її контент “спрямовувався на популяризацію партії та критику чинної української влади”, однак конкретні приклади подібного контенту в рішенні суду також відсутні, але з такого твердження робиться висновок, що Андрій Клюєв використовує партію “Соціалісти” “для проведення підривної діяльності в інтересах країни-агресора”.

Що стосується Євгена Анопрієнка, то він був помічником колишнього депутата-регіонала Андрія Клюєва і сам раніше балотувався як член Партії регіонів під 321-м номером.

Партію “Соціалісти” зареєстровано в серпні 2014 року під назвою “Робітників, селян, інтелігенції України”. Актуальну назву “Соціалісти” партія отримала в лютому 2015 року. На той момент керівником “Соціалістів” був Василь Цушко, який в уряді Азарова спочатку став міністром економіки, а згодом очолив Антимонопольний комітет України (2010–2014). У 2006–2007 роках Василь Цушко був міністром МВС в уряді Віктора Януковича. Починаючи з 1994 року Цушко кілька разів обирався до парламенту від Соціалістичної партії України (також заборонена рішенням суду).

Про Росію представники партії висловлювалися досить специфічно. В одному з інтерв’ю за липень 2015 року в якості заступника голови “Соціалістів” Леонід Кожара критикує українську владу за невиконання Мінських угод, ізоляцію Донбасу та небажання проводити прямі переговори з “адміністративною владою” на Донбасі. Про відповідальність Росії за війну на сході України Кожара не згадує, говорячи лише, що “роль Російської Федерації достатньо висока, оскільки конфлікт на Донбасі відбувається безпосередньо біля кордонів РФ”.

Представники партії системно з’являлися в ефірі медведчуківських телеканалів, а також в ефірах телеканалу “НАШ” Євгенія Мураєва.