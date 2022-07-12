Україна повернула тіла ще 30 загиблих захисників

Тіла полеглих бійців передадуть родинам.

Україна повернула тіла ще 30 загиблих захисників
© Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції)

На територію, підконтрольну Україні, було повернуто тіла ще 30-ти полеглих українських військовослужбовців. Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко, пише пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У відомстві додали, що тіла загиблих захисників передадуть їхнім родинам для забезпечення гідного поховання.

Згідно з повідомленням, зазначену операцію провели в Запорізькій області за участі уповноваженого Котенко, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби безпеки, Генерального штабу Збройних сил України й інших силових структур нашої держави.

Процес повернення тіл пройшов за нормами Женевської конвенції.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
В США не мають сумнівів, що Україна не перепродасть надану ними зброю — представник ДерждепуВ США не мають сумнівів, що Україна не перепродасть надану ними зброю — представник Держдепу
WSJ: Україна ризикує перетворитися на фронт в дусі Першої світової війниWSJ: Україна ризикує перетворитися на фронт в дусі Першої світової війни
Україна планує провести переговори з США щодо поставок ЗРК Patriot — ІгнатУкраїна планує провести переговори з США щодо поставок ЗРК Patriot — Ігнат
“Путівка в елітний клуб захисників”: історик прокоментував ініціативу воєнкоматів щодо вручення повісток“Путівка в елітний клуб захисників”: історик прокоментував ініціативу воєнкоматів щодо вручення повісток
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Ракетний удар по Часовому Яру: збільшилося число загиблихРакетний удар по Часовому Яру: збільшилося число загиблих
Україна-Росія: війна технологій у Слов’янськуУкраїна-Росія: війна технологій у Слов’янську
Україна закупить у вітчизняних виробників шоломів та бронежилетів на 3,3 млрд гривеньУкраїна закупить у вітчизняних виробників шоломів та бронежилетів на 3,3 млрд гривень
WP: У США з’явився страх, що чим довше триває війна, тим більше Україна втратитьWP: У США з’явився страх, що чим довше триває війна, тим більше Україна втратить
Україна не поступиться Росії жодною частиною своєї землі — ЗеленськийУкраїна не поступиться Росії жодною частиною своєї землі — Зеленський
Последние новости
Подгружаем последние новости