Україна повернула тіла ще 30 загиблих захисників

На територію, підконтрольну Україні, було повернуто тіла ще 30-ти полеглих українських військовослужбовців. Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко, пише пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У відомстві додали, що тіла загиблих захисників передадуть їхнім родинам для забезпечення гідного поховання.

Згідно з повідомленням, зазначену операцію провели в Запорізькій області за участі уповноваженого Котенко, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби безпеки, Генерального штабу Збройних сил України й інших силових структур нашої держави.

Процес повернення тіл пройшов за нормами Женевської конвенції.