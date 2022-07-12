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2022-07-12
Україна повернула тіла ще 30 загиблих захисників
Тіла полеглих бійців передадуть родинам.
© Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції)
На територію, підконтрольну Україні, було повернуто тіла ще 30-ти полеглих українських військовослужбовців. Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко, пише
У відомстві додали, що тіла загиблих захисників передадуть їхнім родинам для забезпечення гідного поховання.
Згідно з повідомленням, зазначену операцію провели в Запорізькій області за участі уповноваженого Котенко, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби безпеки, Генерального штабу Збройних сил України й інших силових структур нашої держави.
Процес повернення тіл пройшов за нормами Женевської конвенції.
Максим Царук, ZN.ua