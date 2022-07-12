Експерт розповів, яка зброя може підійти для руйнування Кримського мосту
Заходи, яких вжили окупанти для його захисту, можуть виявитися неефективними. Про це свідчить затоплення "Москви", інформує
Кримській міст захисники України можуть зруйнувати з допомогою крилатої ракети "Нептун" або протикорабельної ракети "Гарпун", питання лише в відстані, з якої будуть стріляти. Таку думку під час ефіру на
"Ефективність ураження такого об'єкта як Керченський міст у першу чергу залежить від максимального скорочення дистанції від пуску до ураження, щоб засоби ППО не спрацювали досить якісно", - говорить експерт.
Виходить, що це найкраще зробити це після деокупації Запорізької та Херсонської областей, позаяк точки, з яких можна завдати успішного удару - Мелітополь, Бердянськ, Генічеськ.
Коваленко також зазначив, що контрнаступ ЗСУ на півдні вже розпочався, є інформація про просування на низці населених пунктів.
Експерт також оцінив захист Кримського мосту і розповів, чи вживали російські окупанти додаткових заходів: "Фактично всі ті сили і засоби, які можуть застосувати російські військові для запобігання подібного роду удару, вони вже застосовують. Це створення ешелованого ППО, барж з радіолокаційними пастками".
Він додав, що такий захист може бути неефективним, підтвердженням чого є затоплення "Москви".
"Ми зараз бачимо ситуацію з тимчасово окупованими територіями, які також покриті ешелонованим ППО, але це не допомагає проти HIMARS", - зазначив військовий експерт.