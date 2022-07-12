Експерт розповів, яка зброя може підійти для руйнування Кримського мосту

Кримській міст захисники України можуть зруйнувати з допомогою крилатої ракети "Нептун" або протикорабельної ракети "Гарпун", питання лише в відстані, з якої будуть стріляти. Таку думку під час ефіру на FreeДом висловив військовий експерт Олександр Коваленко.

"Ефективність ураження такого об'єкта як Керченський міст у першу чергу залежить від максимального скорочення дистанції від пуску до ураження, щоб засоби ППО не спрацювали досить якісно", - говорить експерт.

Виходить, що це найкраще зробити це після деокупації Запорізької та Херсонської областей, позаяк точки, з яких можна завдати успішного удару - Мелітополь, Бердянськ, Генічеськ.

Коваленко також зазначив, що контрнаступ ЗСУ на півдні вже розпочався, є інформація про просування на низці населених пунктів.

Експерт також оцінив захист Кримського мосту і розповів, чи вживали російські окупанти додаткових заходів: "Фактично всі ті сили і засоби, які можуть застосувати російські військові для запобігання подібного роду удару, вони вже застосовують. Це створення ешелованого ППО, барж з радіолокаційними пастками".

Він додав, що такий захист може бути неефективним, підтвердженням чого є затоплення "Москви".

"Ми зараз бачимо ситуацію з тимчасово окупованими територіями, які також покриті ешелонованим ППО, але це не допомагає проти HIMARS", - зазначив військовий експерт.