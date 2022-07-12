Арестович підколов співвітчизників, які "не так" люблять Україну: "Хочуть зробити з неї..."
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович поділився своїми роздумами про любов до Батьківщини.
Так, Арестович зазначив, що в той час, як із любителями путіна у нього розбіжності через землю, з деякими українцями він також не зійшовся у поглядах. Але з іншого питання.
«З путіноїдами у мене розбіжності щодо земельного питання: - вони хочуть мене в землю закопати, а я хочу, щоб їх на ній не було. З деякими співвітчизниками за класовим: - я люблю Україну, як королеву, а вони намагаються зробити з неї доярку», - зазначив Арестович.
Додамо, що багато хто оцінив гумор радника голови ОП.
«Золоті слова, Олексій», «Гарне порівняння Україна - королева», «Подобається не подобається, а переможе красуня! Наша Україна – Королева», «У розбіжностях народжується істина», «Є ще й ті, які хочуть з неї зробити дійну корову», «А деякі політики навіть розповідають казки, як із доярки перетворитися на королеву», - коментують Арестовича його фоловери у соцмережах.
Додамо, що Олексій Арестович уже неодноразово опинявся в епіцентрі скандалів через свої висловлювання.
В результаті радника глави Офісу Президента України навіть вимагали звільнити.