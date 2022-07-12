Шотландія призупинила прийом біженців з України: названо причину

Шотландія призупинила програму підтримки українських біженців на найближчі три місяці. Пов'язано це з нестачею відповідного житла для всіх, хто прибув до країни. Як відомо, на відміну від Великобританії, спонсором житла у Шотландії для біженців виступають не місцеві жителі, а держава.

Шотландія призупинила прийом біженців з України: названо причину

Беручи участь в урядовій програмі, громадяни України можуть отримати британську візу. Спонсор, в даному випадку держава, повинен виділити безкоштовне житло сім'ям, що прибули.

Шотландія вже ухвалила 4666 українців. Ще близько 18 тисяч заявок від українських громадян перебувають на розгляді.

Ті, хто вже приїхав до Шотландії, будуть поселені у домовлені умови. Проте прийом нових заявок тимчасово припинять.

Шотландія призупинила прийом біженців з України: названо причину
Уряд пояснює, що якщо такі темпи прибуття українців будуть і надалі, місцевій владі, можливо, доведеться вдатися до термінового розміщення, що не відповідає "теплому шотландському прийому".

Також відомо, що уряд Шотландії закликав уряд Великобританії скасувати усі візові вимоги. Згідно з програмою "суперспонсорства", люди, які подають заявку на отримання британської візи, можуть обрати уряд Шотландії як піклувальника. Тільки після того, як міністерство внутрішніх справ Великобританії схвалить заявку, біженець зможе виїхати до Шотландії.

Шотландський уряд забезпечив додаткове розміщення у готелях та університетських містечках, а нещодавно зафрахтував пасажирське судно, щоб забезпечити додаткове тимчасове житло українцям, які прибули у липні.

Раніше повідомлялося, що у Бельгії масово виселяють із квартир українських біженців.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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