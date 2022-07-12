Снаряди влучили у лікарню та житлові будинки: фото наслідків ранкового удару по Миколаєву

Вранці у вівторок, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого російського ракетно-артилерійського обстрілу. За попередніми даними ракети влучили у два медичних заклади і житлові будинки, чотирьох людей поранено.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у Telegram, інформує Апостроф .

Прес-офіцер військової комендатури Миколаєва Дмитро Плетенчук уточнив, що вранці 12 липня о четвертій ранку Миколаїв був обстріляний комбінованим ракетно-артилійським ударом.

Як повідомляє Telegram-канал "Преступности.НЕТ", пошкоджено будівлю однієї з міських лікарень та прилеглі багатоповерхові будинки. Крім того, повністю зруйновано декілька будівель, у тому числі офісна.