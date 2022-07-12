ЗСУ знищили ще 70 російських окупантів

Росія у війні проти України вже втратила 37 470 своїх військових, з яких 70 - учора. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Втрати ворога станом на 12 липня:

особового складу – близько 37 470 (+70) осіб ліквідовано,

танків ? 1 649 (+4) од,

бойових броньованих машин ? 3 829 (+1) од,

артилерійських систем – 838 (+0) од,

РСЗВ – 247 (+0) од,

засобів ППО – 109 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) од,

крилатих ракет – 155 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,

спеціальної техніки – 66 (+0) од.

"Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку", - повідомляють у Генштабі.