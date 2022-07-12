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2022-07-12
ЗСУ знищили ще 70 російських окупантів
Найважчим для противника вчора був Миколаївський напрямок, інформує
© Міноборони РФ
Росія у війні проти України вже втратила 37 470 своїх військових, з яких 70 - учора. Про це
Втрати ворога станом на 12 липня:
- особового складу – близько 37 470 (+70) осіб ліквідовано,
- танків ? 1 649 (+4) од,
- бойових броньованих машин ? 3 829 (+1) од,
- артилерійських систем – 838 (+0) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засобів ППО – 109 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) од,
- крилатих ракет – 155 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,
- спеціальної техніки – 66 (+0) од.
"Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку", - повідомляють у Генштабі.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua