Настає ніч - прокидаються "Хаймарси": яскраві фотожаби на удар по складу рашистів у Новій Каховці

Увечері у понеділок, 11 липня, ЗСУ знищили базу з боєприпасами у тимчасово окупованій Росією Новій Каховці Херсонської області. Ймовірно, удару було завдано з американської реактивної системи залпового вогню HIMARS, у мережі з'явилися яскраві фотожаби на цю тему.

"Апостроф" зібрав найяскравіші з них, інформує Апостроф .

"Настає ніч - прокидаються "Хаймарси ", - йдеться на одній із них.

Зазначимо, за словами очевидців, днями російські окупанти три доби розвантажували на місці удару БК. Було завезено багато чого для реактивних систем залпового вогню. Крім того, у соцмережах пишуть, що там був великий автопарк, зокрема щонайменше 50 бензовозів, а також близько 200 ракет для РСЗВ "Смерч".