Новий "вантаж 200" із Росії: скільки окупантів ліквідовано в Україні на 12 липня

Уже 139 днів українці виборюють своє право на незалежність і женуть геть російських окупантів з рідної землі - за добу було ліквідовано близько 70 рашистів та декілька одиниць військової техніки, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 37470 (+70) осіб ліквідовано;
  • танків ? 1649 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ? 3829 (+1) од,
  • артилерійських систем – 838 (+0) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засоби ППО - 109 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2699 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 66 (+0).

Варто зазначити, що найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.


Марія Швець, Апостроф





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