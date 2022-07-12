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2022-07-12
Новий "вантаж 200" із Росії: скільки окупантів ліквідовано в Україні на 12 липня
Уже 139 днів українці виборюють своє право на незалежність і женуть геть російських окупантів з рідної землі - за добу було ліквідовано близько 70 рашистів та декілька одиниць військової техніки, інформує
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 37470 (+70) осіб ліквідовано;
- танків ? 1649 (+4) од,
- бойових броньованих машин ? 3829 (+1) од,
- артилерійських систем – 838 (+0) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засоби ППО - 109 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),
- крилаті ракети - 155 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2699 (+3) од,
- спеціальна техніка - 66 (+0).
Варто зазначити, що найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.
Марія Швець, Апостроф