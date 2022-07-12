Новий "вантаж 200" із Росії: скільки окупантів ліквідовано в Україні на 12 липня

Уже 139 днів українці виборюють своє право на незалежність і женуть геть російських окупантів з рідної землі - за добу було ліквідовано близько 70 рашистів та декілька одиниць військової техніки, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 37470 (+70) осіб ліквідовано;

танків ? 1649 (+4) од,

бойових броньованих машин ? 3829 (+1) од,

артилерійських систем – 838 (+0) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 109 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),

крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2699 (+3) од,

спеціальна техніка - 66 (+0).

Варто зазначити, що найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.