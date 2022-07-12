У будинках повилітали вікна: фото та відео наслідків вибуху у Новій Каховці військового складу росіян

У понеділок, 11 липня, ЗСУ знищили базу з боєприпасами у тимчасово окупованій Росією Новій Каховці Херсонської області. Вибух був потужним - у соцмережах пишуть, що там був великий автопарк, зокрема щонайменше 50 бензовозів, а також близько 200 ракет для РСЗВ "Смерч".

Наслідки знищення ворожого складу публікують у Facebook-групі "Нова Каховка за чесну владу", інформує Апостроф .

Як повідомили очевидці, у багатьох навколишніх будинках вибиті не лише вікна, а й вхідні двері. Виникли потужні пожежі.

Детонування снарядів не припинилося навіть уранці.

Зазначимо, деякі Telegram-канали писали, що днями російські окупанти три доби розвантажували там БК. Було завезено багато для реактивних систем залпового вогню, тому детонування буде тривалим.