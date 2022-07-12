Окупанти під Харковом ниють і заздрять ЗСУ: "Дивляться дронами і починають..."

Російські окупанти заздрять ювелірній роботі українських артилеристів та жаліються на втрати.

Про це, як пише Politeka.net, свідчить перехоплена телефонна розмова російських загарбників, яку опублікувала СБУ .

Так, командир російської розвідроти скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.

«Они (українські захисники – прим.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х***ю там», – розчаровано ниє окупант.

Особливу стурбованість у росіян викликає те, наскільки точно українські бійці влучають в ціль: «У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п**дец. Они пристреленные…».

У СБУ зазначають, що цю розмову було перехоплено ще до Нової Каховки, Херсону та Чорнобаївки.

«Тобто до того, як ЗСУ почали використовувати високоточні HIMARS. Тож зараз у російських загарбників палає ще більше – у прямому, і переносному сенсах», - запевнили у СБУ .

Додамо, що тим часом законний мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що зараз горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти.

«Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ нанесли руйнівні удари по російській базі в районі аеродрома в Мелітополі. Наразі мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів. Зі сторони бази окупантів засвідчили густий чорний дим», - повідомив Федоров.