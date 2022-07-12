Окупанти під Харковом ниють і заздрять ЗСУ: "Дивляться дронами і починають..."
Російські окупанти заздрять ювелірній роботі українських артилеристів та жаліються на втрати.
Про це, як пише Politeka.net, свідчить перехоплена телефонна розмова російських загарбників, яку опублікувала СБУ.
Так, командир російської розвідроти скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.
«Они (українські захисники – прим.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х***ю там», – розчаровано ниє окупант.
Особливу стурбованість у росіян викликає те, наскільки точно українські бійці влучають в ціль: «У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п**дец. Они пристреленные…».
У СБУ зазначають, що цю розмову було перехоплено ще до Нової Каховки, Херсону та Чорнобаївки.
«Тобто до того, як ЗСУ почали використовувати високоточні HIMARS. Тож зараз у російських загарбників палає ще більше – у прямому, і переносному сенсах», - запевнили у СБУ.
Додамо, що тим часом законний мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що зараз горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти.
«Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ нанесли руйнівні удари по російській базі в районі аеродрома в Мелітополі. Наразі мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів. Зі сторони бази окупантів засвідчили густий чорний дим», - повідомив Федоров.