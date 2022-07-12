Українські бійці з HIMARS завдали 14 ударів по окупантам: карта попадань та супутникові фото Нової Каховки

Українські бійці поступово просуваються у Херсонському напрямку - за допомогою високомобільної артилерійської ракетної системи "HIMARS", а також тактичного ракетного комплексу "Точка-У", вони нанесли більше десятка ударів по російським окупантам, інформує Апостроф .

Про це повідомив військовий оглядач Михайло Жирохов на своїй Facebook-сторінці.

Зазначається, що частина ударів була завдана також у східному напрямку.

Зокрема, це такі населені пункти:

Нова Каховка (двічі),

Алчевськ (двічі),

Таврійськ,

аеродром Херсон,

2 села на півночі від Херсона,

Олешківські Піски,

Токмак,

Луганськ,

Шахтарськ.

Окрім цього, інтернет-видання "Радіо Свобода" опублікувало два супутникові знімки сервісу Planet.com околиць Каховської ГЕС, порівнявши їх до та після ракетного удару, завданого РСЗВ HIMARS.

Судячи зі світлин, найбільше постраждали цехи заводу "Укргідромех" (верхня-ліва частина знімків) та великий ангар, який визначається сервісом Wikimapia.org, як автотранспортне підприємство 16507 (нижня-права частина знімків). Між ними розташовується ринок.