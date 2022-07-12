Суд заборонив Робітничу партію України (марксистсько-ленінська)

Восьмий апеляційний суд Львова, 12 липня, заборонив діяльність Робітничої партії України (марксистсько-ленінська), передає ЧЕСНО. Це 16 проросійська партія, заборонена в Україні з початку повномасштабного нападу РФ .

Майно політсили та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, мають передати державі. Однак саме рішення ще можна оскаржити у Верховному Суді.

Засідання щодо заборони партії відбулося з третьої спроби. Спочатку суд мав зібратися на розгляд 23 червня, але засідання перенесли на 5 липня. А пізніше засідання вирішили перенести ще раз – на 12 липня.

Вказано, що з 2015 року керівництво партії намагалося внести зміни до статуту політсили й прибрати марксистсько-ленінські формулювання. Однак Міністерство юстиції повернуло документи на доопрацювання. Таким чином, папери не були погоджені для виправлення, а діяльність партії була заблокована.

Заснували Робітничу партію України у квітні 2012 року. Через три роки після створення – у 2015 –проти очільника політсили Олександра Бондарчука порушили кримінальну справу. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України через публікацію у газеті «Робочий клас». В останній Бондарчук був головним редактором. У результаті його заарештували,певний час лідер партії провів у СІЗО, інформує ZN.ua .

Загалом з 2012 року по 2015 партія жодного разу не брала учать у виборах. При тому, що в цей період їх було кілька: президентські, парламентські і місцеві. У ЧЕСНО зазначили, що це могло свідчити про суто технічну роль політсили.