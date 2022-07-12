ЄС може затвердити законодавство для конфіскації російських активів у жовтні

Ймовірно, Рада Євросоюзу вже має консенсус щодо цього рішення, інформує ZN.ua.

ЄС може затвердити законодавство для конфіскації російських активів у жовтні
© Радио Свобода

Європейський Союз планує в жовтні ухвалити директиву, що дозволить конфіскувати активи РФ, заморожені в результаті санкцій ЄС. Про це повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на пресконференції в Празі, пише Європейська правда.

"Європейський парламент уже схвалив (директиву), а в Раді ЄС існує консенсус щодо цього. Тому після літньої перерви ми схвалимо її в Раді, тож, як я сказав, я презентую директиву і відповідне законодавство у жовтні. Тож ми рухаємось дуже швидко", – заявив Рейндерс.

За словами єврокомісара, зазначений законодавчий акт розширить перелік злочинів на рівні Євросоюзу.


Максим Царук, ZN.ua





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