Україна планує провести переговори з США щодо поставок ЗРК Patriot — Ігнат

Українська влада розглядає варіант проведення переговорів з США щодо поставок зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону , інформує ZN.ua .

За словами представника Збройних сил, у найближчому майбутньому влада разом з військовим керівництвом працюватиме над залученням партнерів до посилення протиповітряної оборони України. Зокрема, він зазначив, що у планах є переговори з американською стороною щодо постачання ЗРК Patriot, які здатні вражати ворожі цілі на дальній дистанції.

«Так, надалі ми плануємо більше залучати наших іноземних партнерів, вести більше переговорів про надання інших засобів, зокрема далекобійних, тому що NASAMS та IRIS-T – це до 40 кілометрів дальності. Такі системи, як Patriot, тут мова йде про 150 кілометрів, для того, щоб якомога далі тримати на відстані літаки окупантів та інші повітряні цілі, зокрема ракети», – сказав Ігнат