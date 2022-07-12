NYT: Байден такий же непопулярний, як і Трамп

До президентських виборів в США ще далеко і ситуація може змінитися для обох політиків, але поки що сила демократів і республіканців, схоже, полягає лише в слабкості опонента, інформує ZN.ua.

В 2016 році, коли під час опитування видання New York Times запитало американців за кого вони збираються голосувати: за Гілларі Клінтон чи Дональда Трампа, - більше 10% відповіли, що не підтримуть жодного з цих кандидатів в президенти.

Всі ці люди сказали, що будуть голосувати або за когось іншого або й взагалі не підуть на вибори. Менше 5% зізналися, що не будуть підтримувати когось, хто представляє головні партії США.

Цього тижня New York Times опублікувало результати перших опитувань перед проміжними виборами 2022 року. І один з головних сигналів свідчить, що американці знову на стільки ж невдоволені головними кандидатами, як і в 2016-му.

«Це схоже на результати опитування за 2016 рік, а не 2020-й», - сказав головний політичний аналітик New York Times Нейт Кон.

Опитування включало питання про те, чи будуть виборці голосувати за Джо Байдена або Дональда Трампа на президентських виборах в 2024 році, якщо вони знову стануть кандидатами. Питання не пропонувало жодного іншого варіанту відповіді окрім як підтримати одного з двох політиків. Однак, 10% опитаних американців відповіли, що не збираються підтримувати ні Байдена, ні Трампа. Відсоток був навіть більший серед виборців до 35 років.

Однаково непопулярні

Цей рівень невдоволення - відображення протистояння величезних слабкостей в обох партіях. У Демократичної партії є дві ключові проблеми. Перша з них - рейтинг схвалення дій Байдена складає 33% (що схоже з найгіршими показниками Трампа в часи його президентства). Це пояснюється частково занепокоєнням через інфляцію і порушеннями нормального щоденного життя через пандемію. Друга - пріоритети демократів розходяться з тими, які переслідують більшість американців.

Представники партії в Конгресі витратили значну частину минулого року на суперечки з невеликою групою поміркованих конгресменів, які блокували законопроекти про скорочення цін на ліки, про боротьбу з кліматичними змінами й інші популярні кроки. Багато демократів - політиків і виборців, особливо на «лівому» фланзі партії - були також більше зосереджені на культурних проблемах, ніж на щоденних занепокоєння американців, як от інфляція.

«Ліві розставили пріорітети, які просто відрізнялися від пріоритетів решти країни. Ліберали більше переймалися абортами і контролем обігу зброї, ніж економікою. Занепокоєння консерваторів більше збігаються з тими, які поширені в країні», - сказав Нейт.


Лесь Димань, ZN.ua





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