"Як вони примудряються бути настільки тупими?": пропагандисти рф зганьбилися в Новій Каховці

"Як вони примудряються бути настільки тупими?": пропагандисти рф зганьбилися в Новій Каховці

Російські пропагандисти зі швидкістю світла змінюють свідчення про те, що сталося в окупованій Новій Каховці цієї ночі.

На один із таких моментів звернув увагу журналіст Денис Казанський.

"Тупорогі російські пропагандисти цілком серйозно пишуть, що жителі Нової Каховки виносять зі своїх будинків снаряди ЗСУ, що не розірвалися.

Легенда знову змінюється. Тепер виходить, що українська армія закидала місто снарядами, що не розірвалися, внаслідок чого вибухнув склад селітри.

Це нелюдська міць, друзі.

Все запитую - як? Як вони примудряються бути настільки тупими? Ну не можна ж працювати настільки бездарно", - дивується Казанський.

Зазначимо, російська пропаганда висунула кілька версій про удар ЗСУ, проте він був точним і не торкнувся громадянської інфраструктури, заявив радник голови Херсонської ОВД Сергій Хлань.

У Новій Каховці досі детонують боєприпаси на російському складі, яким напередодні прицільно вдарили українські військові.

"Ворожа пропаганда після вибуху на російських складах у Новій Каховці всю ніч фантазувала, куди це потрапили ЗСУ. Брешуть і не можуть визначитися у своїй брехні", - зазначив він.

За словами радника глави ОВА, російські ЗМІ мають різні версії: то зазнала ГЕС, то лікарня і житлові будинки, то центр гуманітарної допомоги.

"Найбільше мене повеселіло, що було попадання до складів селітри, що належать... мені. Не знаю, що вони хотіли цим сказати... Що я винен у вибуху? На жаль, не я. Але від мене щирі привітання хлопцям у ЗСУ, які потрапили до цих складів", - написав Хлань.


Алексей Ионов, politeka.net





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