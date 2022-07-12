ЗСУ вдарили по базі росіян у Кадіївці: фото та відео

Українські захисники завдали високоточного удару по штабу та техніці російських окупантів у місті Кадіївка (колишній - Стаханов) Луганської області. 5 липня там же було знищено військовий склад РФ, інформує Апостроф.

Про це повідомили на телеграм-сторінці ЗСУ.

Зазначається, що після удару ЗСУ горить техніка та штаб окупантів у районі 10 школи Кадіївки. При цьому сама школа не пошкоджена, палає техніка, яка стояла і була вкопана поруч із нею. Палають 3 різні скупчення техніки.

Сепаратистські канали публікують фото та відео з місця.


Як повідомляв "Апостроф", 9 червня українські захисники завдали удару по стадіону "Перемога" у Кадіївці, де розташовувалася база російської приватної військової компанії "Вагнер". Внаслідок чого було знищено від 150 до 300 окупантів.


Олена Руденко, Апостроф





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