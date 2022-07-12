Росія та Китай кидають виклик світовому правопорядку — Ентоні Блінкен

Влада Китаю і РФ намагаються змінити існуючий міжнародний порядок, який був створений після Другої світової війни. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв’ю телеканалу Thai PBS .

«Сьогодні Росія кидає виклик світовому правопорядку, застосовуючи агресію проти України. Тому що йдеться не лише про жахливі руйнування і смерті в Україні, а й про те, що якщо Росії дозволять робити те, що вона робить, це означатиме, що ми повернемося до світу, у якому сила має право, у якому великі нації можуть залякувати малі. Це протилежність порядку, заснованому на правилах. Те саме стосується Китаю, оскільки він з дедалі більшою агресією діє в регіоні та посилює репресії», — заявив Блінкен.