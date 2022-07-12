У Росії на танку-пам'ятнику букву Z перетворили на AZOV

У Свердловській області Росії у місті Каменськ-Уральський до літери «Z», яку намалювали на пам'ятнику загиблим в Афганістані та Чечні військовим дописали «AZOV».

Як пише “ Медуза ”, “прикрий інцидент” стався у ніч на 11 липня. На танку за допомогою балончика з фарбою до «Z» додали ще три літери та вийшла назва українського батальйону, який обороняв Маріуполь.

Нині авторів напису розшукує поліція — він потрапив на камеру, встановлену на розташованому неподалік будинку культури. При цьому камеру, яка веде спостереження за самим пам'ятником, було виведено з ладу.

Нагадаэмо, у російську полонію перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців із "Азовсталі" , які вивели із міста з умовою подальшого обміну їх українською стороною. Також раніше було про щонайменше 177 цивільних, які здалися разом із військовими під час спецоперації з евакуації на комбінаті.