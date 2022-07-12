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2022-07-12
Іран анонсував візит Путіна після звинувачень в постачанні зброї РФ
У Кремлі інформацію поки не підтвердили.
© Офіційний сайт Кремля
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван зауважив, що у Білому домі вважають, що саме Іран може почати постачати Росії бойові безпілотники, здатні нести озброєння, для війни проти України. Через деякий час після такої заяви іранська агенція Mehr анонсувала візит в країну російського диктатора Владіміра Путіна.
За словами голови економічної комісії меджлісу Ірану Мохаммадреза Пур-Ебрахімі, російський президент прибуде в країну наступного тижня.
"Планування розвитку економічного співробітництва між Іраном і Росією буде пріоритетом у переговорах між президентами двох країн", - сказав Пур-Ебрахімі.
У Кремлі візит поки не підтвердили.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua