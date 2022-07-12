РФ збільшила кількість фільтраційних блокпостів на Херсонщині та підтягує резерви з Криму

Заступник голови облради Соболевський також констатує переміщення ворожих військових сил та техніки на лівий берег Дніпра, інформує ZN.ua.

РФ збільшила кількість фільтраційних блокпостів на Херсонщині та підтягує резерви з Криму
Після вдалої роботи ЗСУ, спостерігається посилення фільтраційних заходів
© Антон Геращенко/Телеграм

Росіяни на окупованих територіях Херсонщини збільшили кількість фільтраційних таборів, зазначив в етері телемарафону 11 липня перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

"Після вдалої роботи нашої ЗСУ, ми бачимо посилення фільтраційних заходів з боку окупантів. Збільшилася кількість блокпостів, але це фільтраційні блокпости, тобто вони не є інженерними спорудами для вуличних боїв. Це дії спрямовані на контроль за населенням Херсонщини та безпосередньо міста Херсона", – заявив чиновник.


Оксана Коваль, ZN.ua





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