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2022-07-12
РФ збільшила кількість фільтраційних блокпостів на Херсонщині та підтягує резерви з Криму
Заступник голови облради Соболевський також констатує переміщення ворожих військових сил та техніки на лівий берег Дніпра, інформує
Після вдалої роботи ЗСУ, спостерігається посилення фільтраційних заходів© Антон Геращенко/Телеграм
Росіяни на окупованих територіях Херсонщини збільшили кількість фільтраційних таборів, зазначив в
"Після вдалої роботи нашої ЗСУ, ми бачимо посилення фільтраційних заходів з боку окупантів. Збільшилася кількість блокпостів, але це фільтраційні блокпости, тобто вони не є інженерними спорудами для вуличних боїв. Це дії спрямовані на контроль за населенням Херсонщини та безпосередньо міста Херсона", – заявив чиновник.
Оксана Коваль, ZN.ua