HIMARS у дії: ЗСУ завдали непоправних втрат командуванню окупантів

ЗСУ ліквідували представників командування РФ у районі Шахтарська Донецької області.

Як пише Politeka.net, загибель російських військових підтвердив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ 12 липня.

Повідомляється, що всі заступники командира 106 повітряно-десантної дивізії РФ , окрім одного, загинули після вогневого ураження HIMARS.

Ще один заступник командира із позивним Барсук перебуває у важкому стані.

12 липня загинув і начальник служби РАО 58а (військова частина 47084 Владикавказу) Південного військового округу ЗС РФ Валентин Данилов.

«ЗСУ – перша Армія Миру, що змушує окупантів до «жестів доброї волі», – йдеться в повідомленні в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

HIMARS – це розроблена наприкінці 1990-х років високомобільна реактивна система залпового вогню. Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Дальність сягає 300 км, калібр – 227 мм.

Додамо, станом на ранок 12 липня Збройні сили України знищили близько 37 470 російських окупантів. За добу ліквідували ще 70 загарбників. Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Миколаївському напрямку.