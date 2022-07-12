У Госдумі назвали "політичною агонією" наказ Зеленського про звільнення півдня
У Москві продовжують заявляти про відсутність у ЗСУ "сил та можливостей", поки з допомогою західних РСЗВ наші захисники щодня відбирають ці сили та можливості саме у рашистів, інформує
Депутат Госдуми від кримського регіону Міхаіл Шеремет відреагував заяву міністра оборони України Олексія Резнікова про отриманий від президента указ щодо звільнення півдня.
"Жодних шансів по захопленню звільнених нашою армією територій у них немає. Подібні накази - політична агонія режиму Зеленського, яка триватиме зовсім недовго", - заявив Шеремет, слова якого
Ба більше, депутат вважає, начебто такі плани не є реальними. Для підтвердження своїх висновків він навів тезу роспропаганди про те, що в українських військ "не залишилося ні сил, ні можливостей, ні коштів".
"Зеленський і його злочинна кліка програють по всіх фронтах", - сподівається Шеремет.