У Госдумі назвали "політичною агонією" наказ Зеленського про звільнення півдня

У Москві продовжують заявляти про відсутність у ЗСУ "сил та можливостей", поки з допомогою західних РСЗВ наші захисники щодня відбирають ці сили та можливості саме у рашистів, інформує ZN.ua.

У Госдумі назвали
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Депутат Госдуми від кримського регіону Міхаіл Шеремет відреагував заяву міністра оборони України Олексія Резнікова про отриманий від президента указ щодо звільнення півдня.

"Жодних шансів по захопленню звільнених нашою армією територій у них немає. Подібні накази - політична агонія режиму Зеленського, яка триватиме зовсім недовго", - заявив Шеремет, слова якого цитують росЗМІ.

Ба більше, депутат вважає, начебто такі плани не є реальними. Для підтвердження своїх висновків він навів тезу роспропаганди про те, що в українських військ "не залишилося ні сил, ні можливостей, ні коштів".

"Зеленський і його злочинна кліка програють по всіх фронтах", - сподівається Шеремет.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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