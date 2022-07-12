Ракетний удар по гуртожитку: жертв уже 34, рятувальна операція триває

За 11 липня рятувальники виявили ще 8 загиблих під завалами будинку.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко вранці 12 липня.

Вже 34 загиблих та 9 поранених дістали рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр Донецької області.

За 11 липня ще 8 загиблих виявили рятувальники під завалами будинку.

Серед загиблих — 9-річний хлопчик. Ще одна людина вчора загинула у Мар'їнці. Двоє цивільних в області дістали поранення.

Станом на 06:30 працівники ДСНС розчистили близько 70% руїн. Рятувальна операція триває.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили «Іскандерами» по багатоповерхівці в місті Часів Яр на Донеччині ввечері у суботу, 9 липня.

Орієнтовно влучили чотири ракети. За попередніми оцінками експертів, це були "Іскандери".

Будинок, у який влучили російські окупанти – це гуртожиток, де знаходились цивільні люди.

«Військових об'єктів тут поблизу немає», - повідомляв перший заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області В'ячеслав Бойцов.