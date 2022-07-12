Під Херсоном ліквідували російського генерала та кілька полковників: фото

Українські воїни продовжують знищувати військові склади та командні пункти російської армії в Україні. За минулі кілька днів у Херсонській області було знищено понад чотири склади та три пункти управління рівня дивізії та вище. Ліквідовано російського генерала та кількох полковників.

Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк у Facebook, інформує Апостроф .

Загальна кількість загиблих військових РФ вказаних об'єктах вже перевищила 150, і ці дані не остаточні.

Є інформація про загиблих серед керівного складу ЗС РФ :

начальник штабу 22 армійського корпусу (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін ;

; командир 20 мотострілецької дивізії (в/ч 22220, Волгоград) полковник Горобець ;

начальник штабу-перший заступник командира 20 мсд полковник Кенс ;

; начальник оперативного відділення штабу 20 мсд підполковник Коваль ;

; начальник артилерії 20 мсд підполковник Гордєєв.

У Twitter на сторінці Necro Mancer, анонімного дослідника, який займається встановленням, документацією та аналізом подій війни, опубліковано фото полковника Кенса та скрини коментарів у соцмережах, які підтверджують його загибель.

Разом з тим, у Twitter Jonny Mnenonik повідомляється про ліквідацію начальника штабу 22-го армійського корпусу (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майора Насбуліна. Він загинув внаслідок влучання ракет з HIMARS по штабу у Херсонській області.

Крім того, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що в Херсоні міг загинути полковник Росгвардії Олександр Нечипуренко.

"Але те, що хтось із "віпів" постраждав, сумніву немає, тому що паніки та швидких у орків було надто багато", - пише він.