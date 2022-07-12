Під Херсоном ліквідували російського генерала та кілька полковників: фото

Українські воїни продовжують знищувати військові склади та командні пункти російської армії в Україні. За минулі кілька днів у Херсонській області було знищено понад чотири склади та три пункти управління рівня дивізії та вище. Ліквідовано російського генерала та кількох полковників.

Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк у Facebook, інформує Апостроф.

Загальна кількість загиблих військових РФ вказаних об'єктах вже перевищила 150, і ці дані не остаточні.

Є інформація про загиблих серед керівного складу ЗС РФ:

  • начальник штабу 22 армійського корпусу (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін;
  • командир 20 мотострілецької дивізії (в/ч 22220, Волгоград) полковник Горобець;
  • начальник штабу-перший заступник командира 20 мсд полковник Кенс;
  • начальник оперативного відділення штабу 20 мсд підполковник Коваль;
  • начальник артилерії 20 мсд підполковник Гордєєв.

У Twitter на сторінці Necro Mancer, анонімного дослідника, який займається встановленням, документацією та аналізом подій війни, опубліковано фото полковника Кенса та скрини коментарів у соцмережах, які підтверджують його загибель.

Разом з тим, у Twitter Jonny Mnenonik повідомляється про ліквідацію начальника штабу 22-го армійського корпусу (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майора Насбуліна. Він загинув внаслідок влучання ракет з HIMARS по штабу у Херсонській області.

Крім того, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що в Херсоні міг загинути полковник Росгвардії Олександр Нечипуренко.

"Але те, що хтось із "віпів" постраждав, сумніву немає, тому що паніки та швидких у орків було надто багато", - пише він.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
Охочих відпочивати в окупації немає: що зараз відбувається на пляжах Кирилівки, фотоОхочих відпочивати в окупації немає: що зараз відбувається на пляжах Кирилівки, фото
Снаряди влучили у лікарню та житлові будинки: фото наслідків ранкового удару по МиколаєвуСнаряди влучили у лікарню та житлові будинки: фото наслідків ранкового удару по Миколаєву
Настає ніч - прокидаються "Хаймарси": яскраві фотожаби на удар по складу рашистів у Новій КаховціНастає ніч - прокидаються "Хаймарси": яскраві фотожаби на удар по складу рашистів у Новій Каховці
У будинках повилітали вікна: фото та відео наслідків вибуху у Новій Каховці військового складу росіянУ будинках повилітали вікна: фото та відео наслідків вибуху у Новій Каховці військового складу росіян
Українські бійці з HIMARS завдали 14 ударів по окупантам: карта попадань та супутникові фото Нової КаховкиУкраїнські бійці з HIMARS завдали 14 ударів по окупантам: карта попадань та супутникові фото Нової Каховки
ЗСУ вдарили по базі росіян у Кадіївці: фото та відеоЗСУ вдарили по базі росіян у Кадіївці: фото та відео
Заспокойте свої "Хаймарси": яскраві фотожаби на удари по військових базах рашистів в УкраїніЗаспокойте свої "Хаймарси": яскраві фотожаби на удари по військових базах рашистів в Україні
На Запоріжжі ЗСУ завдали удару по військовій базі окупантів: фото та відеоНа Запоріжжі ЗСУ завдали удару по військовій базі окупантів: фото та відео
Рухнув цілий під'їзд: російська ракета влупила по багатоповерхівці в центрі Харкова, з'явилися фотоРухнув цілий під'їзд: російська ракета влупила по багатоповерхівці в центрі Харкова, з'явилися фото
До російського полону потрапив журналіст і співзасновник «Громадського радіо» Максим БуткевичДо російського полону потрапив журналіст і співзасновник «Громадського радіо» Максим Буткевич
Последние новости
Подгружаем последние новости