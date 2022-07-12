Лукашенко пропонує не випускати з країни опозиціонерів та силовиків
Окремим категоріям можуть відмовити у виїзді за кордон «з метою забезпечення національної безпеки», інформує
В Білоруському парламенті зареєстровано
В документі, який самопроголошений президент країни Аляксандер Лукашенка планує підписати восени, присутня норма про заборону виїзду з Білорусі громадянам, щодо яких ведеться «адміністративний процес за скоєння адміністративних правопорушень проти порядку управління».
Окремим категоріям громадян — військовослужбовцям, цивільним співробітникам військових формувань, державним службовцям пропонується дозволити виїжджати за кордон лише за погодженням з керівництвом.
Крім цього, влада країни зобов'язує військовослужбовців та співробітників силових органів передати біометричні паспорти на час проходження військової служби.
9 липня Генштаб України повідомляв, що наразі зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.
Українські збройні сили мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю.
Як повідомлялось, білоруські спецпризначенці закликали диктатора Лукашенко не втягувати їх у війну, яку розв’язала Москва проти України.