Лукашенко пропонує не випускати з країни опозиціонерів та силовиків

Окремим категоріям можуть відмовити у виїзді за кордон «з метою забезпечення національної безпеки», інформує ZN.ua.

Лукашенко пропонує не випускати з країни опозиціонерів та силовиків
© Сайт Президента Республики Беларусь

В Білоруському парламенті зареєстровано законопроєкт, який пропонує надати КДБ країни можливість обмежувати право виїзду громадянам на строк до шести місяців, якщо це «суперечить інтересам національної безпеки».

В документі, який самопроголошений президент країни Аляксандер Лукашенка планує підписати восени, присутня норма про заборону виїзду з Білорусі громадянам, щодо яких ведеться «адміністративний процес за скоєння адміністративних правопорушень проти порядку управління».

Окремим категоріям громадян — військовослужбовцям, цивільним співробітникам військових формувань, державним службовцям пропонується дозволити виїжджати за кордон лише за погодженням з керівництвом.

Крім цього, влада країни зобов'язує військовослужбовців та співробітників силових органів передати біометричні паспорти на час проходження військової служби.

9 липня Генштаб України повідомляв, що наразі зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

Українські збройні сили мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю.

Як повідомлялось, білоруські спецпризначенці закликали диктатора Лукашенко не втягувати їх у війну, яку розв’язала Москва проти України.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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