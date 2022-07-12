Нового прем'єр-міністра Британії оберуть після канікул

Ім'я нового лідера правлячої у Великій Британії Консервативної партії та прем'єр-міністра країни стане відомим 5 вересня, а висування кандидатів відбудеться 12 липня, пише SkyNews.

Про це повідомив у понеділок Грем Брейді, голова парламентського Комітету 1922 року, який відповідає за процес обрання чергового партійного лідера.

«Результат має бути оголошений 5 вересня, це станеться, коли парламент повернеться з літніх канікул», — сказав він.

Брейді додав, що має сподівання на те, що процес відбудеться швидко. Перші два раунди голосування відбудуться цього тижня.

Офіційно висування кандидатів відбудеться 12 липня, а вже наступного дня призначено перший раунд голосування з кандидатур на лідерство в партії.

Другий раунд, ймовірно, відбудеться вже 14 липня.

Відсів кандидатів необхідно завершити до 21 липня, коли парламент піде на літні канікули. Після цього у списках мають залишитися лише двоє претендентів, долю яких визначатимуть уже не депутати Палати громад, а прості члени Консервативної партії.

Взяти участь у виборах лідера торі, який автоматично стане прем'єром, оскільки партія є правлячою, вже виявили бажання 11 політиків-консерваторів.

У понеділок члени Комітету 1922 року змінили правила висування кандидатів. Якщо раніше достатньо було підтримки восьми однопартійців, то зараз цей поріг було збільшено до 20. Щоб пройти до другого раунду, потрібно буде отримати вже 30 голосів. Загалом фракція торі в Палаті громад британського парламенту налічує 358 депутатів.

Це було зроблено для того, щоб скоротити час виборчої кампанії, залишивши в цій політичній гонці лише тих, хто має найкращі шанси перемогти.

За даними SkyNews, наразі найбільшу підтримку публічно висловили Ріші Сунаку — 38 депутатів-торі. Далі йдуть Пенні Мордонт (22), Том Тугендхат (19), Ліз Трас (15), Надхім Захаві (14), Джеремі Хант, Кемі Бейднок (13), Сью-Еллен Брейвермен (11), Саджид Джавід (10), Грант Шеппс (7). Голову МВС Пріті Пател, яка офіційно ще не оголосила про свої прем'єрські амбіції, вже публічно підтримали дев'ять колег.